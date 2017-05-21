嘉市共和市場陷火海延燒3小時 燒毀12棟小吃老店

嘉義市共和路及南門街市場陷入火海，延燒3小時才撲滅。（廖素慧攝）

嘉義市共和路及南門街一帶的市場，下午4時多陷入火海，烈焰衝天，濃煙密布，數公里外可見，消防局出動水車及雲梯車陸、空雙軌救火，但木造加鐵皮屋，火勢一發不可收拾，延燒3小時，燒毀12棟小吃老店，起火原因尚待調查。

下午4時11分許，消防局獲報民族國小側門的共和路、南門街有火警，立即出動人車搶救，一整片木造加鐵皮屋陷入火海，黑煙直竄雲霄，烈焰衝天，火勢控制後又數度復燒，持續延燒至晚上7時多，消防局才撲滅火勢，幾乎燒毀整片市場。

消防局表示，搶救至7時02分許撲滅火勢，燒毀12棟民宅，包括南門街3棟及共和路9棟，起火原因正在調查中。

消防局副局長郭立昌到場了解救災動態，他表示，因現場是菜市場區域，木造房子加鐵皮屋，有悶燒情形，且有2層樓房屋、路況允許，第一時間即出動雲梯車從空中灌水，陸上則水車接水線澆灌。

這一帶知名老店家雲集，有豆漿店、豆腐店、蔬果雜貨店、美髮店，是許多在地人吃早餐、買燒餅油條、豆腐等愛來店，民眾圍觀，大呼危險，更不捨老店家遭火舌吞噬。

(中時)