阿吉仔坐輪椅悼豬哥亮　敬佩豬大嫂葉瑞美「很偉大」

阿吉仔悼念老友。（粘耿豪攝）

豬哥亮靈堂。（粘耿豪攝）

失去豬哥亮這個朋友，阿吉仔心裡難過很久。（粘耿豪攝）

阿吉仔悼念老友。（林淑娟攝）

60歲的台語資深歌手阿吉仔21日下午由家人推著輪椅現身豬哥亮靈堂悼故友，阿吉仔受訪時表示：「豬大哥對我來說是亦師亦友，因為我剛出道的時候，就是他來帶我做節目，在舞台上他教我很多東西，今天失去這個老師，失去這個朋友，心裡難過很久。」他對豬哥亮說：「大哥一路好走，你只是換了一個軀殼，在另外一個世界。」他也相信豬哥亮會一直守護著家人和朋友。

他在靈堂休息是待了約25分鐘，表示跟豬大嫂（葉瑞美）聊了一些事情，「我覺得大嫂真的很偉大，大嫂是在豬大哥最不好的時候跟在他旁邊，根本不知道豬大哥什麼時候會再重出江湖，那段時間很苦，卻還是跟著他，這樣的精神讓我很敬佩。」

阿吉仔說，當初也是自己引薦豬哥亮和黃西田等藝人到南投慈善宮認識師姐，「我覺得這是一種因緣，我們在這裡還是祝福他在另一個世界更快樂」，他以前在台上台下都很活潑，走了應該也還是那麼活潑，相信還是會帶快樂給大家。

20日晚上做頭七法會時，靈堂出現金蛾，被問是否覺得是豬哥亮回來了，阿吉仔也覺得應該是，「因為我覺得他的個性，從我認識他到現在，感覺他是很熱忱的人，遇到弱勢會用心幫助。這種事信者恆信、不信者不信。」

(中時)