趕國中會考 屏東1考生車禍送醫
國中會考第2天，屏東共有102人缺考，7件違規，考試過程大致順利。不過有一名男考生在前往考場的路上發生車禍，忍痛應試，卻在第一節考自然科時，出現頭暈嘔吐情形，送醫救治，所幸並無大礙。
車禍的男學生今天早上由媽媽騎機車載往考場，途中和另一部機車發生擦撞，男學生仍前往考場，但第一節還沒考完就頭暈、想吐，試務中心立即聯繫校護，通報救護車將學生送醫，所幸狀況穩定，至於未完成會考校方也會做相關後續協助。
今年的國中會考屏東考區總計有8542人報考，第二天上午第一節102人缺考，第二節100人缺考。縣府教育處表示，會考成績通知單將於6月9日寄出，並開放網路成績查詢，6月10日至11日受理成績複查。
英文科考試方面，屏東明正國中吳晨說，今年英文不難，其中克漏字測驗較有挑戰，有些題目需看到文章最後，才能解前面的答案，比較花時間；英聽有些題目很長，但都聽得懂並不困難。
明正國中曾家輝說，英文文法和克漏字比較難，題目需要多思考才能理解。大同國中阮政皓說，閱讀測驗字較多，需要花時間閱讀；英聽因念得速度不快，並不困難。大同國中何雋在學校是英文小老師，覺得這次的試題簡單，比學校模擬考容易。
(中時)
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