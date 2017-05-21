屏東新住民市集吸睛 融合各國文化
屏東縣「新住民市集」21日在屏東市學院開張，結合新住民文化推廣體驗、各國文化學習、新住民在地產業和美食，讓台灣人體驗同在台灣的不同文化。縣長潘孟安也到場，感謝新住民成為台灣穩定新力量，並將更多文化滋養這塊土地。
這次活動是屏東縣多元文化創意市集暨新住民社造培力及文化推廣成果展，新住民在市集中除了介紹自己母國的文化語言外，也擺攤位販售特色產品及手工藝品，吸引不少台灣人參加。
來自印尼的賴雨芳，在攤位上和先生及兩個女兒介紹印尼傳統樂器Anqklung（搖竹）及傳統玩具Congklak（馬來撥）。她說，Anqklung是從前爪哇祭典中使用的樂器，現在只在表演中使用。
來自大陸內蒙古的張秀芬，和老公在上海認識結婚，6年前舉家遷回台灣。她的故鄉在呼倫貝爾草原，和台灣環境氣候相差極大，她也穿著內蒙古傳統服飾，向台灣人介紹家鄉有7個月的冬天，氣溫最低零下58℃，甚至到5月還會下雪。
屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔說，目前除了組成新住民團隊，到屏東各社區協住營造及文化推廣外，未來會在每個月第三周周日舉辦新住民市集，讓更多台灣人可以接觸不同的新住民文化。
(中時)
關鍵字：新住民
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