龍千玉走出喪女痛 哽咽謝豬哥亮鼓勵

龍千玉到靈堂感謝豬哥亮對她的鼓勵。（粘耿豪攝）

龍千玉到靈堂感謝豬哥亮對她的鼓勵。（粘耿豪攝）

龍千玉到靈堂安慰謝金晶。（粘耿豪攝）

台語歌手龍千玉21日赴靈堂向豬哥亮致意。曾遭逢喪女痛、愛子澳洲墜谷意外的她表示，「我前陣子情緒比較低落時，豬大哥就鼓勵我說『不要害怕，還有豬大哥在』，停了一段時間，後來出來時帶著弟弟妹妹上他的節目，他還說『阿玉啊，你不能不唱啦，你看這麼多人愛唱你的歌，你的歌可以安慰人，不能不唱！難過的事一定會過去的。』」她哽咽地說，每次想到他的話都很感動。

龍千玉表示，非常捨不得豬大哥離開我們，所有華人不管大大小小，每個人都曾在豬大哥帶來的歡樂中讓心情變好，他有很大的功德。她說自己與豬大哥很有緣，她的父親7年前和豬哥亮同一天過世，她祈願豬大哥一路好走、去他想去的地方。

她說，我們都看到豬哥亮風趣、歡樂的一面，其實他私下也是性情中人，很會鼓勵人，也常做很多善事，很照顧藝人。她也在靈堂把對豬哥亮的感謝再述說一次，「雖然他暫時離開我們，但曾帶給我們的歡樂將是永遠的回憶！我們會永遠緬懷你！」

(中時)