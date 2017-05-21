花蓮遊覽車急煞 機車追撞手卡輪胎

騎士滑入車底。(楊漢聲翻攝)

手遭車輪壓住。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣新城鄉台九線路段，21日下午發生遊覽車與機車交通意外，遊覽車遭後方的機車追撞，機車整輛滑入車底，騎士困在車輪下手被壓住，最後找來兩台堆高機抬高遊覽車車體才救出送醫，所幸並無生命危險。

駕駛遊覽車的江姓司機表示，車上載了遊客要去太魯閣參觀，行經該路段時，因之前曾被測速照相機拍過，所以快到路口時趕緊踩煞車減速，沒想到一輛跟在後方的機車突然追撞上來，當時他從後照鏡就發現有異狀，趕緊停車查看。

附近民眾發現機車騎士手被遊覽車輪胎壓住，趕緊電話報警，警消趕至時一度將遊覽車輪胎洩氣，企圖將受困騎士拉出，但因車體過重，輪胎洩氣後其實手臂仍被重壓動彈不得。

最後，只好請求民眾出動兩台堆高機幫忙，堆高機抵達將遊覽車車體價高，救難人員費了九牛二虎之力，才將受困騎士救出送醫，所幸並無生命危險。

(中時)