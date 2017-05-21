行李箱滑落撞傷人 女判賠1萬5000元
北市一名佘姓女子前年於高鐵左營站搭乘下行電扶梯欲前往月台，卻未將行李箱穩妥放置於電扶梯踏階，導致行李箱下滑撞擊前方張姓女子，導致張女臀、背、腳踝瘀青。士林地院認為，佘女過失造成張女身體受傷，判決賠償醫藥費與精神慰撫金共1萬5000餘元。
張姓女子起訴主張，前年2月23日下午，於高鐵左營站搭乘電扶梯時，突遭後方行李箱撞擊，導致她因此跌倒在地受傷。張女指控，當時在她後方的佘姓女子未將行李箱放妥而貿然鬆手，求償醫療費用、精神慰撫金共10萬元。
佘姓女子則主張，事發時行李箱是先撞到張姓女子的女兒，張女女兒往前撲倒才導致張女跌倒。佘女還表示，張女主張因此罹患憂鬱症，但事實上張女早因憂鬱症在家休養多時，與跌倒一事毫無關係。
法院採信張姓女子控告佘姓女子的過失傷害案件的有罪判決，認為張女傷勢與佘女過失有關，佘女應負損害賠償責任。
但法官也查出，案發時高雄榮民總醫院醫師僅叮囑張姓女子休息3日，張女卻提出復健費用，主張需復健將近2年，顯然超出高雄榮總診斷結果，佘女不須賠償復健費用，張女罹患憂鬱症也與行李箱事件無關。
法官審酌雙方財力，認為佘姓女子應賠償醫藥費750元及精神慰撫金2萬元，扣除佘女案發後即賠償張女5000元，判決佘女賠償1萬5750元，全案仍可上訴。
(中時)
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