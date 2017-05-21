前台北市議員王正德 高票當選國民黨代表

5月20日國民黨主席選舉同日，舉辦國民黨黨代表選舉，全國應選一千多名黨代表，其中唯一的特種黨部黃復興黨部應選278席，黃復興的台北市黃國樑黨部35人參選，應選22席，前台北市議員王正德以484票的最高票當選。

黃國樑黨部黨代表次高票者為432票，當選者中扣除學生保障名惡之外最低票者為125票，落選頭113票。

王正德曾任第8至11屆台北市議員，2014年高票落選。

(旺報)