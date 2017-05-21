鍾麗緹親熱小12歲老公 大尺度玩胸咚

鍾麗緹大秀火辣好身材，更大方和老公張倫碩玩「胸咚」。（圖／取材自鍾麗緹微博）

香港性感女神鍾麗緹沉醉新婚喜悅，她去年梅開三度，與小12歲大陸男星張倫碩步入禮堂，小倆口婚後甜蜜恩愛，總是出雙入對出席活動，夫妻倆昨（20日）就一起出席活動，張倫碩甜摟鍾麗緹，不僅合體曬恩愛，更大方玩「胸咚」，畫面讓人看了臉紅心跳。

「人魚夫婦」昨現身北京星咖盛典，「人魚公主」鍾麗緹大秀火辣好身材，以一襲深V洋裝現身，不僅豪曬事業線還露出修長美腿，新婚的鍾麗緹更大方挺美胸玩「胸咚」，此外，鍾麗緹和張倫碩在活動中，不論是低頭交談或是深情對望，夫妻互動充滿愛意，幸福模樣更是羨煞眾人。

(中時電子報)