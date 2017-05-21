文在寅公布新任命 康京和為外交部長

據韓聯社21日報導，南韓總統文在寅21日在青瓦台公布部分內閣成員和幕僚新人選，提名南韓亞洲大學校長金東兗為新任經濟副總理兼財政部長，提名聯合國祕書長特別助理康京和（女）為外交部長。

文在寅還任命韓前常駐聯合國日內瓦辦事處大使鄭義溶為青瓦台國家安全室室長；任命高麗大學商學院教授張夏成為青瓦台政策室室長；任命西江大學經濟學系教授金廣斗為國民經濟諮詢會議副主席；任命韓國新聞協會顧問、前《中央日報》報社會長洪錫炫和延世大學名譽教授文正仁為負責統一、外交、安全事務的總統特別助理。

文在寅表示，康京和曾任外交部局長，2006年起在聯合國工作，在國際外交舞臺上積累專業知識，建立外交人脈，是能運用智慧解決外交問題的最佳人選。文在寅說，康京和曾是外交部首位非外務考試出身的女局長，也是在聯合國工作的韓國女性中職位最高的外交家。

(旺報)