第四屆移民工文學獎推廣座談會 分享經驗

新聞局長丁允恭（右一）參加第四屆移民工文學獎推廣座談會。（新聞局提供）

第四屆移民工文學獎推廣座談會在高雄舉行。（新聞局提供）

第四屆移民工文學獎推廣座談會上，得主、評審等人分享參與歷程。（新聞局提供）

第四屆移民工文學獎推廣座談會21日在高雄市三餘書局舉辦，新聞局長丁允恭、高市移民工文學獎召集人張正、第一屆移民工文學獎得主Nanik、與第三屆移民工文學獎決選評審阿潑（黃奕瀠）、印尼閱讀文化推廣協會（GEMAS）共同創立人Umi進行與談，分享移民工文學獎的創立過程及參與經驗。

丁允恭表示，移民工文學獎座談會首次南下高雄舉辦，希望藉由文學的「閱讀、聆聽、感動」，讓台灣人們對東南亞社群的文化有更多的瞭解，以提升高雄文化的多元與發展，也期盼在中央提倡新南向之時，讓台灣南部接軌世界的南方，藉由文化的交流，增進彼此的關係與互動。

「移民工文學獎」自2014年創辦至今，已邁入第四個年頭，過程中除了累積了數百篇東南亞移工、新住民、留學生所創作的文學作品，也讓台灣社會有機會看見異鄉人的多元身分和豐富的情感。

移民工文學獎召集人張正，現為「燦爛時光東南亞主題書店」負責人，說明致力於推廣移民工書寫的初衷，不僅是透過創作發聲，同時也讓「人」的價值，得以被公眾思考。

來自印尼中爪哇省的Nanik ，來台擔任居家照護已有7年時間，其作品「誠實與順從」曾獲第一屆移民工文學獎優選。工作之餘，她也在空大（Open Unoversity）修習管理學課程。2015年六月，Nanik偕同其他20多位在台灣、香港、馬來西亞等地的印尼移工朋友，協力組織成立了GEMAS，並擔任首任協會會長。她在這次座談會中，和大家分享她的故事。

擔任第三屆移民工文學獎決選評審的作家阿潑，擔任過記者、偏遠地區與發展中國家志工和NGO工作者，現專職寫作，著有《介入的旁觀者》，合著有《看不見的北京：不同世界．不同夢想》、《咆哮誌》等。

台灣來自東南亞的移工目前已超過60萬人，婚姻移民也有近20萬人，新移民二代則達30萬，這些人的文化與生命經驗，不但豐富了文化底蘊，更體現了台灣的多元與包容。

(中時)