張亞中：絕不容忍中國國民黨異化為台灣國民黨

前副總統吳敦義當選國民黨新任黨主席，孫文學校總校長張亞中21日在臉書發表〈孫文學校對中國國民黨主席選舉結果之聲明〉，強調應「深化九二共識」，積極尋求結束兩岸敵對狀態，簽署和平協議的可能性，才是負責任的中國國民黨之所應為，絕不容忍中國國民黨異化成為台灣國民黨。

張亞中表示，基於民主政治的精神，孫文學院尊重選舉結果，不僅恭喜吳敦義高票當選黨主席，也希望吳敦義在接任黨主席之後，能重振中國國民黨的理念、路線與精神，恢復黨的往日榮光。

張亞中提到，孫文學校成立伊始，雖係承中國國民黨中常會決議設立，但為維持理念的超然與純淨，決定以自主法人，並且不接受黨的資助來經營，「這段時間，承蒙各方好友的鼎力支持，終於能夠在原定的宗旨上，逐步推進我們的工作」。

「近年來，中國國民黨乃至泛藍的全面潰敗，最根本的原因就在於內部的自我腐化」，張亞中批評，國民黨沈墮於黑金、侍從派系政治與醬缸文化而不自知，自我放棄話語權，只會拿香跟拜，讓綠營用台灣主體性，包裝台獨或獨台分離主義，全面占據論述空間；他認為，作為創建中華民國的中國國民黨，必須知恥知病，徹底改革陳腐墮落的醬缸文化習氣，也不應該放棄「我是台灣人，也是中國人」的基本認同，才是真正愛台灣、愛中華民國的作為。

張亞中並強調，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎。「一中各表」的主張在2008年，曾經為打開兩岸僵局，促使兩岸經貿人員交流做出貢獻，卻無法結束兩岸敵對狀態，致使兩岸關係發展從2014年起陷入困境；因此，應「深化九二共識」，尋求在整個中國主權完整不分裂、兩岸政治地位平等的「分治不分裂」共識下，積極尋求結束兩岸敵對狀態，簽署和平協議的可能性，才是負責任的中國國民黨之所應為。

基於上述想法，張亞中指出，孫文學院固然仍會堅守自主運作原則，但也願意與未來的新任主席吳敦義展開充分合作，只要理念一致，必會無條件奉獻，「我們當然要立足台灣，但絕對不會容忍中國國民黨異化成為台灣國民黨---不管它改不改名」，此外，孫文學院也絕不接受中國國民黨再走回不問是非、不問黨德、不問黨魂，只問利害的派系政治與醬缸文化之中，中國國民黨必須對中華民國、中華民族永遠忠誠，「和平、奮鬥、救台灣」將會是孫文學院永遠不變的使命。

(旺報)