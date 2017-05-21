9天第2冠!「辛然配」羅馬網賽封后
上周在馬德里網賽女雙封后，我國網球好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，21日羅馬網賽決賽歷經近2小時鏖戰，順利7比5、7比6(4)直落二撂倒「俄女」馬卡洛娃(Ekaterina Makarova)／凡絲妮娜（Elena Vesnina)，笑納合作第3冠。
「辛然配」紅土賽儼然不知輸球滋味，8連勝之姿捧起兩人合拍第3座、紅土賽第2座后冠。儘管21日決賽開賽一度陷入2比4落後，但「辛然配」穩紮穩打，連保帶破連下3局扳平，12局更一舉破發拿下第1盤。
但大會頭號種子不是省油的燈，第2盤詹詠然／辛吉絲開局就被破發，不過隨後「辛然配」也回破對手，雙方鏖戰進入搶七決勝局，「辛然配」1比2後連保帶破連下5分，儘管錯過2個冠軍點，但關鍵時刻破發對手，費時1小時59分鐘，7比5、7比6(4)拍落杜拜網賽雙打冠軍組合。
(中時電子報)
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