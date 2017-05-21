孫翠鳳、陳勝福悼豬哥亮：明華園永遠為他留個位子

明華園總團長陳勝福與孫翠鳳悼念豬哥亮，陳勝福說：未來明華園的觀眾席永遠會留1個位子給他！（粘耿豪攝）

明華園總團長陳勝福與孫翠鳳悼念豬哥亮。（粘耿豪攝）

歌仔戲國寶孫翠鳳與老公、明華園總團長陳勝福21日一起現身靈堂弔唁豬哥亮。陳勝福表示，豬哥亮過去6年都會邀請明華園到南投慈善宮演出，他對神明的敬重，以及回饋神明、還願上都很講信用，這份誠意讓人感動，因此豬哥亮每邀請一場，明華園就會再贊助一場，慈善宮宮主、地方父老、縣長、民代也都贊助一場，已經連續6年了。

孫翠鳳說，豬大哥和她的公公很早就認識，是他們很尊重的長輩，「我們偶爾上節目，他也都會很疼惜我們後輩，這份心我永遠記得。剛剛跟他講，希望他一路好走。我們會永遠懷念他！」

陳勝福說，之前豬哥亮那麼忙，卻在每次演出時都跟大家一起坐在台下欣賞一兩小時的表演，「未來明華園的觀眾席永遠會留一個位子，等他來看戲！」

(中時)