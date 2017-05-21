中市老舊管線瓦斯外洩 火勢撲滅後完成管線搶修
台中市中區繼光街和光復路口21日下午2時左右，疑因老舊瓦斯管微量滲漏，現場進行雨水下水道工程的工班難以察覺，切割鋼筋時引燃蓄積的瓦斯，不幸引發火勢！水利局指出，並非外傳的挖破管線，目前火勢已撲滅，欣中瓦斯公司也已完成管線搶修；市府將查明是否有安全設施不足情形，如有違規將開罰。
水利局指出，該局於中區光復路施作雨水下水道工程，開挖面外一處15公分老舊瓦斯管線些微洩漏，包商工班在無法察覺下進行鋼筋切割，引燃了蓄積的瓦斯，造成1名施工工人臉部遭燒傷，已緊急送至中國醫藥大學附設醫院，所幸無生命危險。
消防局獲報後立即出動救災救護車輛，消防隊趕到時火勢已先由施工廠商於5分鐘內先行堆土撲滅火勢。經市府勞動檢查處派員瞭解，該路段雨水下水道工程施工廠商為上瑞營造有限公司，已要求現場停工改善，若有違反職業安全衛生法第6條，將新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
(中時)
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