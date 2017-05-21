亞青少田徑賽 中華單日3金3銀 大開五金行
參加第二屆亞洲青少年田徑錦標賽的中華小將，21日勇奪3金、3銀，其中女子5000公尺競走鄔惟喬、男子鉛球陽伯恩與男子十項劉祖沅摘金，中華隊目前大開五金行，超越首屆4金成績。
中華隊選手在21日的第二天賽程表現相當出色，女子5000公尺競走鄔惟喬率先在上午開張拿金，緊接著與陽岱鋼有遠親關係的陽伯恩在男子鉛球封王，下午最難能可貴的就是男子十項劉祖沅，昨日已受傷的他，憑藉著意志力與不服輸的精神硬是比完後5項比賽，最終以6分之差險勝，拿下個人第一面國際賽金牌。
就讀台中惠文高中的男子跳遠文華佑，第二次跳出7公尺38領先群雄，沒想到韓國選手在第四次跳出7公尺49，文華佑以銀牌作收。蔡欣憲教練表示，華佑6次都沒有踩到踏板起跳，其中只要有一次踩到踏板，金牌就穩穩到手，輸得很可惜。
女子400公尺決賽王柔諠在中國大陸、伊朗、印度等強敵環伺下跑出55秒81成績，僅次於對岸選手的55秒19，獲得銀牌。
女子鐵餅郭姵妤，繼20日鉛球銅牌之後，21日擲出45公尺77成績，替中華隊也為自己拿下銀牌，也是個人第二面獎牌。
(中時電子報)
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