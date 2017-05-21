林益全挫傷休兵 教頭葉君璋：不是壞事

林益全昨守備時手遭撞傷，預計休息2到3天。(中央社資料照)

富邦悍將林益全昨與Lamigo桃猿交手時，一次守備時與林泓育發生碰撞，當下他就面露痛苦神情，隨後就退場治療，經檢查過後，富邦防護員21日表示，他左手是輕微挫傷，預計休息2到3天，富邦悍將總教練葉君璋認為，林益全休息，或許對他、對球隊，都不算是壞事。

兩隊昨交戰到5下，林泓育在二壘有人時，擊出三壘滾地球，林益全迅速回壘試圖接住三壘手傳球，雖成功刺殺林泓育出局，但他的手套卻被林泓育撞到，導致他左手腕有些傷勢出現，富邦也緊急把他換下場冰敷傷處，在退場前，林益全2打數沒有安打。

林益全今天沒有被排在先發，不過他表示，當時手被撞到時，手還感覺有點沒力，但現在已沒有大礙，富邦防護員也指出他傷勢不算嚴重，今天比賽後剛好也碰到休兵日，大概就只會跳過1場先發。當家主炮缺陣，葉總認為林益全能藉此休息，球員人力調動，也能更了解球隊的體質，未嘗不事好事。

此外，富邦拉上申皓瑋後，葉總透露還會做一些一二軍的球員調動，像是捕手張冠廷、內野手石翔宇，都是可能的選項，開季打得火燙的吳宗峻，則考慮讓他再調整一陣子，至於球員上來，那會是誰下去，葉總未有確定的答案。

(中時電子報)