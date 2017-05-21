全國兒童才藝薪傳獎競賽 今登場

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全國兒童才藝薪傳獎競賽今登場副市長林依瑩肯定國際同濟會台灣總會推廣藝文扎根
全國兒童才藝薪傳獎競賽今登場，透過推廣藝文活動，期待藝術的種子從小扎根。（陳世宗攝）

國際同濟會台灣總會推動多元藝文交流活動，舉辦全國兒童才藝薪傳獎競賽，今年邁入第八屆，決賽21日在太平區太平國中登場，來自全國29所學校、9個才藝班，共41支隊伍、371人參賽，角逐分組冠軍。副市長林依瑩也前往會場共襄盛舉，欣賞學童展現文化藝術之美。

副市長林依瑩說，市府持續深耕美感教育，舉辦多元藝文活動，希望讓小朋友都能自由自在親近藝術文化，也從中培養美學素養；感謝國際同濟會台灣總會投入推廣藝文活動，期待藝術的種子從小扎根。

國際同濟會台灣總會台中縣區主席蔡文華指出， 同濟會全國共17個分區、將近1萬6,000名會員，陸續辦理各分區初賽，分別產生國樂、西樂、傳統舞蹈、流行創作舞蹈及傳統民俗技藝等五大類組第一名，由取得分區代表權的29所學校、9個才藝班，共41支隊伍、371人參加決賽，連同家長、老師共1,300多人齊聚太平國中。

蔡文華表示，各競賽類組今日分別選出前四名及優等獎，盼落實全國兒童才藝薪傳獎的四大目標，包括激發孩子才藝學習興趣、構建多元展演的全國性藝術交流平台、鼓勵親子共同參與、實踐致力服務兒童與社區的公益理念。

(中時)

關鍵字：全國同濟會藝術兒童才藝
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