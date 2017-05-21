全國兒童才藝薪傳獎競賽 今登場
國際同濟會台灣總會推動多元藝文交流活動，舉辦全國兒童才藝薪傳獎競賽，今年邁入第八屆，決賽21日在太平區太平國中登場，來自全國29所學校、9個才藝班，共41支隊伍、371人參賽，角逐分組冠軍。副市長林依瑩也前往會場共襄盛舉，欣賞學童展現文化藝術之美。
副市長林依瑩說，市府持續深耕美感教育，舉辦多元藝文活動，希望讓小朋友都能自由自在親近藝術文化，也從中培養美學素養；感謝國際同濟會台灣總會投入推廣藝文活動，期待藝術的種子從小扎根。
國際同濟會台灣總會台中縣區主席蔡文華指出， 同濟會全國共17個分區、將近1萬6,000名會員，陸續辦理各分區初賽，分別產生國樂、西樂、傳統舞蹈、流行創作舞蹈及傳統民俗技藝等五大類組第一名，由取得分區代表權的29所學校、9個才藝班，共41支隊伍、371人參加決賽，連同家長、老師共1,300多人齊聚太平國中。
蔡文華表示，各競賽類組今日分別選出前四名及優等獎，盼落實全國兒童才藝薪傳獎的四大目標，包括激發孩子才藝學習興趣、構建多元展演的全國性藝術交流平台、鼓勵親子共同參與、實踐致力服務兒童與社區的公益理念。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。