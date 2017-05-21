全國兒童才藝薪傳獎競賽 今登場

全國兒童才藝薪傳獎競賽今登場，透過推廣藝文活動，期待藝術的種子從小扎根。（陳世宗攝）

國際同濟會台灣總會推動多元藝文交流活動，舉辦全國兒童才藝薪傳獎競賽，今年邁入第八屆，決賽21日在太平區太平國中登場，來自全國29所學校、9個才藝班，共41支隊伍、371人參賽，角逐分組冠軍。副市長林依瑩也前往會場共襄盛舉，欣賞學童展現文化藝術之美。

副市長林依瑩說，市府持續深耕美感教育，舉辦多元藝文活動，希望讓小朋友都能自由自在親近藝術文化，也從中培養美學素養；感謝國際同濟會台灣總會投入推廣藝文活動，期待藝術的種子從小扎根。

國際同濟會台灣總會台中縣區主席蔡文華指出， 同濟會全國共17個分區、將近1萬6,000名會員，陸續辦理各分區初賽，分別產生國樂、西樂、傳統舞蹈、流行創作舞蹈及傳統民俗技藝等五大類組第一名，由取得分區代表權的29所學校、9個才藝班，共41支隊伍、371人參加決賽，連同家長、老師共1,300多人齊聚太平國中。

蔡文華表示，各競賽類組今日分別選出前四名及優等獎，盼落實全國兒童才藝薪傳獎的四大目標，包括激發孩子才藝學習興趣、構建多元展演的全國性藝術交流平台、鼓勵親子共同參與、實踐致力服務兒童與社區的公益理念。

(中時)