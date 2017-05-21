台南地區農會家政班 小吊飾義賣捐助美善基金會
愛心不落人後，安南區農村一群婆婆媽媽除了會下田耕種，最近還作起手工小吊飾，耗時45天打造珍珠粽與小葫蘆、小粽子飾品，這麼費時費工只為了一場義賣，台南地區農會將全部飾品販賣所得1萬餘元，都捐給照顧憨老與身心障礙的美善基金會。
種田的媽媽們也能巧手作飾品，台南市地區農會家政班30位成員最近有個手工藝課程，教媽媽們學作串珠，適逢端午節前夕，以串珍珠粽為作品，更重要的是，作好的成品要用來義賣作善事。
串珠手工藝並不簡單，且相當耗時，不熟的作一個成品要耗掉6至9小時，即使熟悉步驟也需3至4小時才能完工，不過為了行善，婆婆媽媽們分工合作，花了45天，完成130顆大吊飾，另外還有150個小吊飾。且不算工錢，直接以材料成本價作義賣。
義賣活動上周在台南地區農會安南信用部與青農小舖擺攤義賣，有許多善心人士得知前來響應，最後義賣所得逾萬元，全數捐給美善基金會。
雖然義賣金額不大，婆婆媽媽們卻很有成就感，過程中很多人都趁著假日趕工完成，他門想證明自己不只會在田裡幹活，還能關心弱勢族群。
(中時)
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