陳子玄產後7天 子宮大出血夾出8公分血塊

陳子玄產後7天子宮大出血夾出8公分血塊。（東森）

《醫師好辣》邀請剛生產完的陳子玄及依依聊「如何遠離孕期危機」。（東森）

東森綜合台《醫師好辣》邀請剛生產完的陳子玄及依依聊「如何遠離孕期危機」，陳子玄生產完七天，帶小孩到醫院回診，自己在電梯口大流血，最後緊急掛婦產科，醫生從她的子宮夾出兩塊8公分大的血塊。依依懷第一胎時，胖了16公斤，最後妊娠糖尿篩檢沒過關，因為吃太多，還聽到老公半夜打電話跟長輩說：「你不要再叫依依吃了。」

陳子玄說，她在懷孕三個月時，就驗出有「子癲前症高風險」跟「妊娠高血壓」，醫生開了阿斯匹靈給她吃，但因為她之前拍八點檔拍到爆肝，所以很危險，醫生建議她要剖腹，加上她又有氣喘，血壓還不停飆高，醫生還警告陳子玄不能再吃太酸太鹹太辣的東西，但陳子玄說，自己懷孕後超愛吃又酸又鹹又辣的東西，所以每次去量血壓都不斷飆高，最後醫生下令一個月只能胖0.8公斤，還開了菜單給她。

陳子玄看了菜單無法下嚥，就擅自改成吃外面自助餐，結果自助餐還是很油，讓她懷孕到中期時子宮阻塞，但這會讓寶寶跟媽媽都很危險，她最後只好乖乖吃醫生開的菜單，一個月就瘦了2公斤，小孩也長大不少，血壓也降下來，醫生還誇她說：「恭喜你脫水了！」

但她在生完後7天要帶小孩回診時，出電梯後隱約覺得下面在流血，不到幾秒的時間，血就像水龍頭一樣衝出來，流得滿褲子都是，剛好在醫院裡就立刻去掛婦產科，檢查後醫生從子宮夾出了約8公分的大血塊兩塊，醫生問她是不是又吃到奇怪的東西，子玄說那應該是前一天有吃到薑絲，對薑絲過敏，「是一個很恐怖的經驗。」

剛生產完的依依說，第一胎生完時，差點變成妊娠糖尿病患，第一胎胖了16公斤，當時懷孕時大家都一直說她很瘦，自己沒在克制也沒概念，長輩又說要多吃一點小孩才長得大，第一關篩檢後沒過，依依就嚇到，上網一查發現有可能媽媽跟寶寶都得糖尿病，之後到第二關篩檢前，依依很自責是因為自己吃太多害到寶寶，半夜還偷聽到老公打給長輩說：「你不要再叫依依吃了，我們負不起責任。」

(中時)