國道1號中壢路段 男子盤坐中線車道

男子盤坐國道上。（楊明峰翻攝）

國道1號南向62.8公里中壢路段21日中午左右，出現1名男性盤坐在中線車道，雙手揮舞、口中念念有詞，好在路過車輛紛紛閃避，未釀成意外，國道警方獲報到場，發現該名男姓精神不穩，依法告發後，強制將其載下國道，並告誡請他不要再徒步上國道。

(中時)