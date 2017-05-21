廉價冰磚奶搶市？ 小酪農發文憂心被擊垮

夏天天氣熱，鮮乳產量降低，雖然政府有開放進口液態乳調節市場需求，但每年配額有限，實在供不應求，日前有網友爆料指出，有廠商會進口成本低廉的「冰磚奶」再還原上市，由於進口配額只限液態乳，冰磚奶屬固態，不受限制，憂心低價競爭衝擊本土酪農業。

據了解，冰磚奶是鮮乳在殺菌後急速冷凍製成冰磚，以利運輸，但冷凍的過程中因乳脂和水分結冰速度不一致，導致油水分離，解凍時也不易還原成當初油水互溶的狀態，需要加入乳化劑重新穩定品質，鮮奶中營養成分乳清蛋白、乳脂等，冷凍24小後即有半數會被破壞，因此冰磚還原奶無論口感或香氣都較差。

據傳，有的台灣廠商進口後，為填補冰磚奶在冷凍過程中被破壞的營養成分及香味，會在還原冰磚奶添加乳脂、乾酪素鈉等，但因為多了不少額外添加物，因此喝下同樣體積的冰磚乳，所攝入的脂肪量比正常鮮乳還多，且牛奶味香料的鈉含量也偏高，有引起心血管疾病的風險。

日前有網友在PTT八卦版爆料指出，冰磚奶成本大概是每公斤100元至130元，且每公斤冰磚奶可稀釋成80公斤牛奶，加上一些外添物，冰磚還原奶成本每公升約為12元至16元，本土小酪農無法和外國進口的廉價冰磚奶競爭，每公升的成本差了3至5倍，憂心本土小酪農被冰磚奶打倒。

農委會畜牧處表示，冰磚奶最早是澳洲發明，雖然可以復原成乳品，但味道實在不如一般鮮乳，因此進口後主要是用於調味乳、乳飲品等居多，由於冰磚還原奶並無鮮乳標章，消費者可從有無鮮乳標章來辨別產品。

(中時)