豬價漲勢難平 農委會出手限制冷凍廠購豬

農委會先前下令增一休市日，但休日後豬價仍一路上漲，最新拍賣價每公斤已突破80元，比去年同期漲1成4，調節政策面臨破功危機。為平豬價，農委會決定明起縮減冷凍廠購豬限額，盼豬肉多銷往傳統市場備端午節所需，力求本周豬價守住80元防線。

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，毛豬拍賣均價已連續2天突破每公斤80元，觀察到冷凍廠業者在拉抬豬價，因此出手限制冷凍廠的毛豬購買量，明起至端午節前一日，一共8日的時間內，將全台冷凍廠總購豬量，從一日3500頭下調至2100頭。

王忠恕表示，由於端午節前一周是傳統市場肉攤備貨量最大的時間點，盼藉此增加毛豬銷往傳統市場的量，避免分配不均，力求本周豬價能控制在每公斤80元以內，否則端午前的豬價恐怕會一路走高。

台灣區冷凍肉類工業同業公會理事長陳國訓指出，冷凍廠每日的毛豬採購量實在不大，佔豬隻總交易量2成以內，卻仍受打壓，大砍採購量，政策實在「很瞎」，許多冷凍廠業者都已和大賣場、連鎖超市業者簽有合約供應冷鮮豬肉，今起採購量遭進一步限縮，擔心供貨量不足違約被罰錢，更憂慮超市業者對冷凍廠失去信任，選擇不再合作。

陳國訓表示，時節接近端午節，消費需求自然會提高，毛豬拍賣價漲個幾元其實很正常，政府還指責冷凍廠推升豬價，聽在他們心裡實在很委屈，3年前豬下痢疫情大爆發時，死了50萬頭幼豬，當時也曾大幅限縮冷凍廠的採購量，但最近沒有嚴重的疫情，此情況下還調降冷凍廠採購量並不合理，冷鮮豬肉的推廣勢必受衝擊。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰指出，這陣子豬肉價格問題屬於正常的節前波動，政府出手打壓冷凍廠採購量，擔心更多豬肉流向傳統市場導致價跌，衝擊豬農生計。

家庭主婦李小姐表示，最近豬價高漲令人不滿，五花肉從平時每台斤150元左右漲到逼近200元，受薪階級快吃不起了，以往都會包好幾串的粽子分送給各地親友聯絡感情，今年豬價太貴，只打算包個兩串應景就好。

(中時)