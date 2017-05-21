國際油價回升 中油國內汽柴油調漲0.5元、0.6元

沙、俄兩大產油國聯手支持延長減產協議，使國際油價回升，中油宣布，明起調漲各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升0.6元，調整後95無鉛汽油來到每公升25.4元，超級柴油則為每公升21.5元。此波調整也是5周來國內油價首度調漲。

中油公司指出，沙烏地阿拉伯與俄羅斯能源部發表聯合聲明指出，力促減產協議延長至明年3月底，此聲明也獲多數產油國支持，再加上美國商用原油庫存減少等消息助漲下，促使國際原油價位回升。

中油公司表示，本州調價指標7D3B週均價為每桶51.28美元，較前週48.86美元，上漲2.42美元，新台幣兌美元匯率升值0.051元，國內油價依公式計算漲幅為3.82％，汽、柴油每公升各調漲0.5元、0.6元。

中油公司指出，調漲後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元，實際零售價格仍以各營業點公告為準。

中油公司也強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。

另一方面，台塑石化公司指出，同樣受到由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大產油國表示支持延長減產協議，加上美國原油庫存減少等因素的影響，致使本周國際油價上漲，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定自明日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.5元，柴油批售價格每公升0.6元

台塑石化公司表示，調漲後的批發價為，92無鉛汽油每公升23.9元、95+無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.2元，但實際市場零售價格由加油站自行決定。

(中時)