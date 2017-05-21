國泰航空傳明日擬裁員200人 保安進駐公司

香港01新聞報導，國泰航空盛傳明（22）日將大幅裁員近200名員工，員工人心惶惶。內部開始流傳消息，指明日9點後經理級或相關人士將會收到電郵通知，下午高層將召開員工大會，公布裁員計劃。

香港經濟日報報導，國泰航空針對約1萬名總部後勤人員的裁員行動已經展開。據稱，國泰於上周五（5月19日）率先對總經理在內的E級高級管理層「開刀」，多個部門要削減甚至取消總經理職位。消息指出，國泰明天將就D級及C級的經理級員工進行大裁員、估計被裁人數多達逾200人，公司安排了2部旅遊巴士接送被裁員工，並已聘用外判保安、以及心理輔導人員進駐公司，提供支援服務。

國泰的總部後勤人員分為A、B、C、D、E五級別，最高是E級、最低級是文員職系的A、B級。消息人士透露，國泰上周五已率先對最高層、即總監及總經理級別（Level E）的級管理層「開刀」，此級別佔1萬名員工中約1％、即大約有100人，當中除了部份人被裁員外，亦有人被要求調去其他部門、降級、又或要求放無薪假等等，若不接納公司開出的條件，便會被裁。

消息人士指出，因絕大部分的E級高級管理層均是俗稱MT（Management Trainee） 的見習行政人員出身，大約一個月前公司已開始個別接見他們，討論去留問題，在上周五落實。有員工透露，公司原向員工表示會於上周五公布裁員情況，但至今日仍未公布，估計可能因為有高級管理層要「即走」，盡量低調處理、亦讓他們可於周六、日執拾物品低調離開，以免令他們尷尬

完成首輪裁員後，消息透露，明天會進行第二輪裁員行動，針對經理級或以上（Level D及Level C）的員工，包括營業及市務部、會計部等等。

據了解，由於第一輪裁員中，有部分總監及總經理級別（Level E）的管理層需要降級至Level D甚至Level C，因此需要他們落實去留意願後，才能進行明天的第二輪裁員行動。據悉，國泰會向被裁員工提供最高補償12個月薪水，員工醫療福利在離職後3個月仍可使用，以及離職後1年內可繼續購買優惠機票等。

消息指出，第一、二輪中、高層裁員完成後，會於下月中以面試形式，決定最基層的A、B級員工的去留。

國泰航空今年3月公布業績，全年虧損5.75億元，隨即宣布架構重組，削減30%人力成本。消息透露裁員不涉及1.3萬名機師及機組人員，主要是針對約1萬名的總部後勤人員，平均每3人便要裁走1人。

(工商)