陳志強、鄭人碩大亂鬥 中彈意外噴笑彈
中天、中視自製大戲《這些年那些事》5月22日將播出精彩大結局，安俊朋和劉宇珊青梅竹馬感情甜蜜！不過最後一集預告卻出現陳志強和鄭人碩抄傢伙決一死戰戲碼，陳志強在混戰中不幸中槍，劇組事先在他身上裝了爆點，結果第一次拍攝爆點沒爆NG，第二次爆點卻像鞭炮一樣爆炸，還噴出火花，儘管光聽聲音就不對勁，陳志強仍敬業地配合爆炸聲響抖動身體，做出中彈反應，但爆點效果看起來實在太假，導演一喊卡現場人都笑翻了。
這場重頭戲是陳志強為了救被綁架的女兒謝寶萱，單挑仇家鄭人碩，雙方打鬥拚個你死我活，陳志強在混戰中不幸中槍，但陳志強中彈過程NG太搞笑，爆點效果看起來實在太假，導演一喊卡，現場人都笑翻了，謝寶萱更是頻頻笑場。陳志強得知得再來一次忍不住喊「還要重來？！」因為即使做好了安全措施，火藥在身上爆炸還是會有點痛。
這場槍戰戲因為爆點出包的小烏龍緩和了不少緊張氣氛，不過沈建宏表示最後一集的戲還是挺沉重的，他有一場哭戲，真情流露哭到眼淚直流，回想當下除了被劇情本身感動，還因為拍攝三個月即將結束非常不捨，情緒就自然而然潰堤，「從來沒有拍過這麼長的劇，以前偶像劇頂多十多集，這次拍了四十集又是年代劇，真的學到很多，也很感謝大家支持。」
他在戲裡苦戀宇珊，癡情也感動不少很多粉絲，由於原著小說已上市，對於結局是否真如書中悲劇收場，他賣關子說現場導演常大改劇本，似乎暗示大家可以期待，看看會不會出現神轉折！
23日起中天綜合台晚間九點將由盜墓經典《老九門》接檔《這些年那些事》，《老九門》由原著南派三叔親任監製，由陳偉霆、趙麗穎、張藝興等新生代偶像主演，當時在大陸網路突破100億驚人點擊量，陳偉霆也因在劇中飾演的霸氣佛爺角色迷倒萬千粉絲，事業攀上新巔峰。
(中時)
關鍵字：陳志強
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。