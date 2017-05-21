陳志強、鄭人碩大亂鬥　中彈意外噴笑彈

陳志強找鄭人碩決鬥。（中天綜合台）

陳志強找鄭人碩決鬥。（中天綜合台）

陳志強找鄭人碩決鬥。（中天綜合台）

沈建宏哭戲哭得入戲。（中天綜合台）

中天、中視自製大戲《這些年那些事》5月22日將播出精彩大結局，安俊朋和劉宇珊青梅竹馬感情甜蜜！不過最後一集預告卻出現陳志強和鄭人碩抄傢伙決一死戰戲碼，陳志強在混戰中不幸中槍，劇組事先在他身上裝了爆點，結果第一次拍攝爆點沒爆NG，第二次爆點卻像鞭炮一樣爆炸，還噴出火花，儘管光聽聲音就不對勁，陳志強仍敬業地配合爆炸聲響抖動身體，做出中彈反應，但爆點效果看起來實在太假，導演一喊卡現場人都笑翻了。

這場重頭戲是陳志強為了救被綁架的女兒謝寶萱，單挑仇家鄭人碩，雙方打鬥拚個你死我活，陳志強在混戰中不幸中槍，但陳志強中彈過程NG太搞笑，爆點效果看起來實在太假，導演一喊卡，現場人都笑翻了，謝寶萱更是頻頻笑場。陳志強得知得再來一次忍不住喊「還要重來？！」因為即使做好了安全措施，火藥在身上爆炸還是會有點痛。

這場槍戰戲因為爆點出包的小烏龍緩和了不少緊張氣氛，不過沈建宏表示最後一集的戲還是挺沉重的，他有一場哭戲，真情流露哭到眼淚直流，回想當下除了被劇情本身感動，還因為拍攝三個月即將結束非常不捨，情緒就自然而然潰堤，「從來沒有拍過這麼長的劇，以前偶像劇頂多十多集，這次拍了四十集又是年代劇，真的學到很多，也很感謝大家支持。」

他在戲裡苦戀宇珊，癡情也感動不少很多粉絲，由於原著小說已上市，對於結局是否真如書中悲劇收場，他賣關子說現場導演常大改劇本，似乎暗示大家可以期待，看看會不會出現神轉折！

23日起中天綜合台晚間九點將由盜墓經典《老九門》接檔《這些年那些事》，《老九門》由原著南派三叔親任監製，由陳偉霆、趙麗穎、張藝興等新生代偶像主演，當時在大陸網路突破100億驚人點擊量，陳偉霆也因在劇中飾演的霸氣佛爺角色迷倒萬千粉絲，事業攀上新巔峰。

(中時)