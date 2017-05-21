民間號召千人集會　挺台灣進WHO

環團聯手醫師團體，號召千人上北市忠孝西路一段集會，在馬路上排出「WHO TW」，挺台灣加入世界衛生組織。（空拍攝影師munch提供）

2017世界衛生大會（WHA）明起在日內瓦召開，台灣未收到邀請函被屏除在外。為此，環保團體聯手醫師團體，今號召千人上北市忠孝西路一段集會，手持白色氣球與藍色布條，在馬路上排出「WHO TW」，象徵世衛和台灣需要彼此合作，挺台灣加入世衛。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台灣的醫療水準在全世界來說，算是非常進步，先前SARS防疫期間，台灣就展現了醫療體系的透明度和高水準，此次台灣人民要做政府的後盾，是完全由民眾自發的行動，不只是政府想進入WHO，廣大台灣民眾也有相同想法，台灣人民希望全球可以看見台灣本土的力量。

葉光芃表示，台灣人口和澳洲一樣多，也幾乎等同北歐四國的總和，人口數量佔全球總人口的0.3％，醫療水準和全世界相比，也不輸英國、德國等先進國家，台灣的醫療水準絕對可以替世界作出貢獻，世界衛生組織需要台灣，相對台灣也需要世界衛生組織。

醫師公會全國聯合會也在現場以中、英、德、法4種語言發聲明指出，台灣醫界、學界、非政府組織與政府共同攜手對抗各種疾病，近年挺身為預防醫學、改善環境健康、緩解全球暖化而努力，台灣平均壽命為80.2歲，比全球平均高9歲，可見台灣的公共衛生和醫療水準足以成為貢獻世界的國際成員，台灣值得成為世界衛生組織的會員。

這次台灣健康空氣行動聯盟與20多個醫學會、公會昨召開「挺台灣進WHO防疫護全球」集會，是首次有民間團體發起力挺台灣加入世界衛生組織（WHO）的活動，主辦單位原本打算用藍布條排出「WHO NEEDS TAIWAN」字樣，突顯世界衛生組織也需要台灣的醫療及防疫經驗，但礙於場地限制，最後只能排出「WHO TW」字樣作為象徵。

(中時)