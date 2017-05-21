西湖龍井 入選中國十大茶葉品牌
大陸舉辦的首屆中國國際茶葉博覽會經過4天的展示交易，21日在浙江杭州落下帷幕。並選出西湖龍井等中國十大茶葉區域公用品牌。
本屆中國國際茶葉博覽會推選出「中國十大茶葉區域公用品牌」為西湖龍井、信陽毛尖、安化黑茶、蒙頂山茶、六安瓜片、安溪鐵觀音、普洱茶、黃山毛峰、武夷岩茶、都勻毛尖。
此外還推選「中國優秀茶葉區域公用品牌」為福鼎白茶、安吉白茶、廬山雲霧茶、武當道茶、祁門紅茶、洞庭山碧螺春、英德紅茶、鳳凰單叢茶、湄潭翠芽、鳳慶滇紅茶、恩施玉露、橫縣茉莉花茶、永川秀芽、碣灘茶、漢中仙毫、宜賓早茶、日照綠茶。
據初步統計，本屆茶博會現場交易額近6780萬元（人民幣，下同），其中茶葉現場交易額4920萬元、交易量25.5噸；意向交易額35.37億元，其中茶葉意向交易額34.28億元。
大陸農業部副部長屈冬玉表示，首屆國際茶博會是中國政府首次舉辦的國際性茶葉盛會，全國20個茶葉生產省全部組團參展，吸引了來自47個國家和國際機構的260名外賓參加。
(旺報)
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