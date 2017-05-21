宏碩黑心鮑流向4縣市 逾700公斤恐全下肚

台中市衛生局追查黑心鮑魚流向，並派員到賣場、量販店稽查是否仍有問題食品在流通。（馮惠宜翻攝）

台中宏碩海產爆出改標販售逾期冷凍鮑魚、白蝦仁，台中市衛生局比對業者出貨單，發現問題海鮮流入台中兩家餐廳、以及桃園、苗栗、南投3縣市6家餐廳，重量達729.11公斤，唯通知各地衛生局到店清查，業者不是說沒有跟宏碩進貨，就是查不到還有庫存，恐全數都被消費者吃下肚了。

宏碩海產公司在19日爆出改標販售逾期冷凍鮑魚後，各界關心黑心鮑流向，台中市衛生局根據宏碩海產公司電腦進口報驗單查出，兩批改標逾期的冷凍鮑魚其中今年4月29日到期進貨口量6803公斤，而5月5日到期進口量為15840公斤，共計22643公斤。

衛生局也比對業者提供的出貨明細表，21日晚間8點台中市衛生局公布最近資料，指出業者自4月29日到5月18共出貨給台中市兩家餐廳，以及桃園、苗栗以及南投縣6家餐廳共729.11公斤。

只是連夜通知稽查人員到這些下游餐廳清查是否仍有問題海鮮庫存，部份業者指稱未與宏碩有過交易，部份業者承認向宏碩採購，但未購入鮑魚，稽查現場也未發現問題產品；消失的729.11公斤黑心鮑魚恐全部被消費者吃下肚了。

中市衛生局強調，下游業者是否誤用或已經問題產品銷售一空，則需進一步釐清，衛生局會將相關資料函移檢調併案偵辦。

(中時)