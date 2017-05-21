5歲時母外遇上吊 許聖梅淚捧骨灰「第一次抱媽媽」

許聖梅2014年曾慘遭潑漆事件。（圖／中時資料照片）

名嘴許聖梅去年11月在臉書自爆：「有的時候你會處在一種求生不得、求死不能的階段…」，之後爆出她因婚姻被經濟壓垮，替老公背近500多萬債務，才動了離婚念頭，近日她接受媒體專訪，改口表示此生可能離不開另一半，而她對丈夫如此死心踏地，全因童年悲慘，才讓她長大後對感情執著，甚至還遇過渣男家暴、拍裸照。

據《蘋果日報》報導，許聖梅的母親在她5歲時就上吊輕生，父母當年因為忙工作，很少親近許聖梅和妹妹，母親過世後，全家人將她骨灰接回台北，當時許聖梅負責捧著母親骨灰罈，內心感慨：「那是我這輩子第一次抱我媽媽」。

許聖梅上國中時，因要找國小畢業證書，在繼母的指示下開了保險箱，意外發現裡面有一張關於母親的報紙，內容說到許母外遇，許父不信對小王提告「妨害家庭」，而許聖梅之後才知道，媽媽當時是趁男友睡著時在對方面前上吊，令她直言：「我非常憤恨，覺得媽媽蠻髒的。」

因家庭不溫暖，使許聖梅將人生重心放到男女感情上，大學時交往富二代，豈料竟被欺騙當小三，許聖梅受挫喝酒精輕生被救回，此後富二代男友竟開始打她，還會照她裸照，兩人糾纏3年多，直到男方結婚，許聖梅才放手，反省當時因為太渴望愛情，才會這樣傻傻不離不棄。

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(中時電子報)