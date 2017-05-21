真假寶麒將揭曉！嚴正嵐當新娘卻被呼巴掌
三立、東森八點華劇《只為你停留》上周播出收視衝出1.85的高收視，為同時段華語劇冠軍，22日劇情發展將進入發展最高潮，由簡宏霖所飾演的喬律師將在婚禮中揭發未婚妻寶麒（嚴正嵐飾）的真實身分，雙胞胎女友之謎終於破解，預告一出官方臉書立刻收到數百則留言，網友們表示：「終於能如願看到壞女人受到報應！」
嚴正嵐在婚禮戲中再次穿上婚紗禮服，拍戲現場雖然是婚禮，但她的心情去卻是複雜，因為這場戲是黛麒將被揭穿假扮寶麒身份的重頭戲。嚴正嵐表示這不是第一次穿婚紗拍戲，卻是第一次穿上整套婚紗，所以就算劇情很沉重，進場被拆穿身分前有那麼幾秒鐘覺得還滿開心、滿浪漫的，簡宏霖就笑她說：「妳是活在自己的世界吧！」
劇情過程中安排Amanda在婚禮中上前對嚴正嵐氣憤地說：「妳真不要臉！」然後呼她巴掌，雙方對於此橋段都很緊張，Amanda連珠炮罵人的過程NG多次，打巴掌時很怕自己來真的，直呼想要找手替，而嚴正嵐也緊張在拍前一直問好幾次「她會打真的嗎？」
嚴正嵐生日才過，生日當天她在臉書留言「小時候一直覺得到了今年這個年紀就是要嫁人了！」簡宏霖反問可以透露真實年紀嗎，嚴正嵐開玩笑說公司有規定要謊報年齡，簡宏霖立刻嘴甜說她剛滿22歲！
簡宏霖覺得嚴正嵐穿上婚紗很漂亮，平常她的樣子是可愛，當天穿起婚紗小露一點性感，尺度在很健康的邊緣，女人味全部展現出來。簡宏霖笑說：「由於嚴正嵐是娃娃臉，我原本很擔心婚禮戲拍起來像在扮家家酒。」
(中時)
關鍵字：寶麒、嚴正嵐.《只為你停留》
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