陝西女子嗜吃黃土 三十年如一日

大陸民眾經常自我調侃說「窮到要吃土了」、「這個月又要吃土了」，形容生活拮据。但陝西省榆林市一名女子崔麗吃了三十年的土，這個土是名副其實的黃土。

西部網報導，現年40多歲的崔麗每年要吃15公斤左右的黃土塊，她表示，從三歲就開始吃土，一直到現在，爸媽也沒說什麼，姊妹們個也沒什麼反應，說要吃就讓她去吃吧，到14歲進了神木城，沒有黃土可吃，只好麻煩爸媽經常寄黃土給她。

為了治好吃黃土塊的毛病，崔麗曾去過幾家醫院，但都無濟於事，她也曾經下定決定，戒掉吃黃土的習慣，但後來都失敗了，現在慢慢地就不管了，每天想吃的時候就掰一塊吃掉。

(旺報)