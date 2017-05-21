科學家：鐵達尼號2030年將在海底徹底消失

近日有科學家稱，鐵達尼號或將在2030年消失，其殘骸正被海底微生物蠶食。中新網報導，1912年，鐵達尼號與冰山相撞沉沒，1985年才被人們在大西洋海底發現。近年探索家們下潛幾十次，見證其腐蝕過程，屋頂坍塌、甲板腐蝕、瞭望台已經消失。

(旺報)