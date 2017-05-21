關懷柬埔寨截肢青年 《竹肢足》奪金點新秀雙料冠軍
2017金點新秀年度最佳設計獎今（21）日公布，其中同時拿下工藝設計類、產品設計類雙料冠軍的作品《竹肢足》，關懷戰後誤觸地雷的柬埔寨青年，以竹子和熱塑料開發兼具便利與實用特性的義肢，使用者可自行加熱、依照個人腿部塑形，購買成本也較傳統碳纖維材質低。
《竹肢足》由東海大學工業設計系大四生王于齊和黃羽蔓聯手設計，兩人是多年合作夥伴，專注醫療器材領域，過去曾設計「行動點滴」，而去年合力設計的「骨折固定板」，則獲得美國傑出工業設計獎的金獎與策展人大獎，都是以便利、關懷病患為出發點的作品。
黃羽蔓表示，這回《竹肢足》發想來源，是在蒐集資料的過程中，發現柬埔寨是全球戰後地雷密集度最高的地方，經常有青少年誤觸地雷而造成傷殘，「我們希望能以最簡易的設計幫助他人，目前設定使用族群是14歲到18歲的青少年。」
王于齊表示，取材竹子和熱塑料的原因，在於柬埔寨當地產竹子，取材方便，「熱塑料則是方便使用者自行加熱、按照腿部形狀塑形，比傳統客製化的義肢成本低。」王于齊說，在熱塑料的內部也增加柔軟墊片，以增加使用者舒適度，「目前下一步將醞釀人體實驗，之後尋求開發上市的機會。」
工藝設計類評審召集人陳俊良表示，《竹肢足》能拿下雙料冠軍，關鍵在於「作品的溫度，展現人文關懷。」產品設計類評審召集人王士俊說，《竹肢足》在材料選擇、設計的方法皆掌握得宜，「最重要的是在情感層面上，體貼使用者的心情。」
金點新秀設計獎是專為全台設計學院學生而設的獎項，以發掘設計新秀為主旨，今年共有64校144系所參與，總計5284件作品，較去年多822件，最後入選決選為756件，共有35件獲得「新秀設計獎」，及7件不同類別的「年度最佳設計獎」，包括產品設計、工藝設計、包裝設計、空間設計、時尚設計、視覺傳達設計和數位多媒體設計。
(中時)
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