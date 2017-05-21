蚊子愛叮O型血的人？ 廣州科普展專家解答
夏天除了悶熱，最討厭的莫過於蚊子叮人。對於蚊子咬人挑血型嗎？點蚊香後關閉門窗驅蚊效果會更好嗎？多位疾控專家21日在廣州舉辦的「守護童年·綠色天使——安心驅蚊時刻守護超微貝貝健有害昆蟲科普展」提出解答。
中新網21日報導，很多人認為蚊子喜歡咬某種血型的人，像O型血就特別招蚊子，對此專家指出，蚊子叮人與血型無關，蚊子首先是通過人體排出的二氧化碳來尋找目標，其次喜歡叮咬新陳代謝比較快、皮膚比較嫩的人群，孕婦、小孩和胖胖的人比較容易吸引蚊子。
其次，部分家庭點燃蚊香後會關閉門窗，以增加驅蚊效果，專家表示，這是錯誤的說法，因為蚊香點燃後煙塵量比較大，PM2.5會不斷增加，點蚊香時最好開窗，以保證空氣品質。
(旺報)
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