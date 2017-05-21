婦人摔落約30公尺深谷 樹幹救了她一命

消防人員垂掛下山救援。（葉書宏翻攝）

消防人員垂掛下山救援。（葉書宏翻攝）

消防人員垂掛下山救援。（葉書宏翻攝）

66歲郭姓女子與11名友人今（21）日上午10時許，到新北市石碇區鱷魚島登山，不慎墜落深度約30公尺的山谷，所幸郭女卡在樹幹上，警消立即垂掛下山谷將她救起，所幸僅手部骨折，送往醫院救治後無生命危險。

新北市消防局第四救災救護大隊長蕭力愷呼籲，從事登山活動時應攜帶基本登山裝備，如：哨子、乾糧、水、保暖衣物等，勿單獨一人登山，如在山中迷路後，應跟消防人員詳細描述所在位置及明顯標的物，以爭取搜救時效。

(中時)