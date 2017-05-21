辣媽氣勢強！Baby小露低胸電暈全場
女星Angelababy（Baby）愛情、事業兩得意，被視為人生勝利組，並在今年1月生下與黃曉明愛的結晶「小海綿」，升格當媽的Baby不僅產後火速瘦身復出。Baby今（21日）則身穿低胸圓領上衣出席電影《美好的意外》首映，Baby身材纖細，根本看不出是一個孩子的媽。
Baby懷孕期間身形差異不大，低調的她鮮少談到孕事，近日她接受雜誌專訪則透露，許多與黃曉明的新手爸媽生活，恩愛的兩人也曾為了母奶吵架，讓Baby現在想起來，都覺得好笑。而她今則身穿深藍色圓領上衣搭配牛仔褲，亮麗現身電影《美好的意外》首映，Baby不僅秀螞蟻腰、細長腿，她的精緻臉蛋，更如真人洋娃娃，一現身就電暈全場。
(中時電子報)
關鍵字：Angelababy、黃曉明、Baby
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