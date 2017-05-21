漢光33號演習明登場 預校影片曝光
漢光33號演習將在22日至26日進行，陸軍公布預演畫面曝光，影片中有反舟波集火射擊，場面壯觀震撼。
陸軍司令部今天將日前漢光33號演習在澎湖預演的影片放上網，影片中有反舟波集火射擊、雷霆2000多管火箭系統發射火箭彈、狙擊手手持重型狙擊槍的畫面，場面壯觀震撼。
根據中央社報導，漢光33號演習將於22日至26日正式進行，陸軍司令部將第一作戰區近期舉行漢光預演的畫面完成剪輯並在官方臉書公布影片。
影片中有陸軍戰車快速列陣實施反舟波集火射擊，國軍研發的雷霆2000多管火箭系統一字排開，連續發射足以殲滅海上敵軍以及搶攻灘岸兵力的火箭彈，場面壯觀、震撼力十足。
陸軍特戰指揮部出動狙擊手，手持M107A1重型狙擊槍，在2公里射程內進行海上重要指揮者進行狙殺，或是重要武器進行破壞，由於海上受海浪波動影響，更考驗狙擊手精準射擊的一發命中能力。
陸軍司令部希望透過網路傳播的力量，向國際宣告台灣自我防衛的強大決心，同時讓民眾瞭解，國軍勤訓精練的成果，就是國家可恃的關鍵力量。
陸軍司令部指出，澎湖扼守台灣中、南部海域，具有重要戰略部署地位；漢光演習將以模擬真實戰場方式，驗證國軍反登陸作戰的策略與能力，確保形成敵人不敢也無法逾越的海峽屏障。
陸軍司令部表示，演習準備期間，三軍精銳部隊、武器盡出，尤其陸軍雷霆2000多管火箭、M60A3戰車等各式火砲實施反舟波射擊時，場面壯觀，震撼力十足，充分展現出國軍守護臺灣安全，保護民眾的能力與決心。
(中時電子報)
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