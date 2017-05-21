3個月約賺80萬台幣 日本陸客團「黑導」抓不勝抓

去年有約600萬名陸客赴日本旅遊，但在日本接待陸客團的華語導遊，多半是沒有導遊執照的「黑導」。雖然日本大力取締，但因陸客團「很會買」，「黑導」帶團3個月就可賺進約台幣80萬元，許多人搶著幹，日本政府抓不勝抓。

新華社國際新聞公眾號21日指出，日本的外語導遊要經過國家考試，並不容易。截至2016年，日本擁有資格的外語導遊只有2萬人左右，其中英語導遊占掉67.8%，而需求高漲的中文導遊僅占12%，大約2400人。九州地區7個縣，取得資格的中文導遊只有100多人，根本不夠用。

新華社記者在東京銀座商業區詢問了9名帶陸客團的導遊，結果只有1人持有合法證照，其他都是「無證導遊（黑導）」，有些人甚至不知道要考證。日本相關機構也估計，目前在日本接待陸客的導遊有數千人，多數都是「無證導遊」。

「在日本，地接社接到團單後通常會與導遊頭頭、業內俗稱『大哥』的人聯繫，以一團2萬到3萬日元（約合台幣5362元到8043元）的價格委託給『大哥』，再由『大哥』分配給『小弟』。」一名日本旅遊業表示，這些「小弟」多來自大陸和港台地區，多數是「黑導」。

由於大陸團「很會買」，日本地接社紛紛壓低價格搶著接待大陸團，甚至以虧本價接團，看中的就是陸客的購買力。有「黑導」透露，在日本幹3個月，就可以撈到300萬日元（約80萬元台幣）收入。

「大陸包括大連、雲南、四川各地有許多人到日本接受導遊頭（專業公司）訓練，成為優秀導購人員，直接帶團。」台北市一位熟悉日本旅遊的張姓旅遊業者表示，這些人甚至掛籍在日本旅行社，擁有日本國內旅遊「添乘員」資格（國民旅遊導遊證照），可以合法在日本賺錢，成為日本政府眼中盯，於是日本政府展開取締。

他表示，2016年5月以前，在日本帶大陸團的導遊，最優秀的能月賺1000萬日元（約268萬元台幣），但如今陸客爆買已經結束，人均購買力掉了30%。再加上大陸網路商店發達，在日本的陸籍留學生和民眾做代購服務越來越多，自由行比例也成長到5成以上，如今導遊收入減少很多。

(旺報)