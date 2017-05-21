藝術經濟台中發酵！洛德畫廊與中部10家畫廊聯展

台中市大墩文化中心的《美學散步》台中經典畫廊特展，今日舉行開幕展示。（劉朱松攝）

藝術經濟在台中發酵！由洛德畫廊與中部10家畫廊聯展，今（21）日在台中市大墩文化中心開幕，展示近百件當代優秀畫家或大師創作真跡，包括陳澄波、林克恭、梁奕焚、洪俊河、簡君惠、張永村、方草的畫作，及廖述乾的雕塑品。

另外，為了中區再生、舊城區歷史，及藝術等文化，台中市中區區公所與全安堂太陽餅博物館，明（22）日規畫舉辦「2017台中舊城百年畫話」，參與的30位藝術家，將「以畫換宿」方式，畫出舊城區的歷史景點，重現昔日景點風華。

洛德藝術畫廊表示，這次在台中市大墩文化中心的《美學散步》台中經典畫廊特展，昨舉行開幕，展期至6月7日，展示近百件當代優秀畫家與大師的畫作創作真跡，從具象至抽象，從平面到立體，橫跨傳統、現代、後現代和當代的多元畫作。

洛德畫廊展出大師級畫家作品，包括陳澄波、林克恭、梁奕焚、洪俊河、簡君惠、張永村、方草及廖述乾等多位藝術家作品。其中，主展畫家作品，包括梁奕焚及張永村的作品。

洛德指出，梁奕焚的畫作，常為國內外蘇富比及佳士得等知名拍賣公司拍賣作品的常客，而梁奕焚此次特別展示創作畫作，有別於「黑美人」系列作品，改回溯紐約時期的巔峰風格創作，這次展示梁奕焚2017年新作，是以其沈澱已久的創作能量，再次精彩演繹。

台中市中區區公所透露，與公所合作的全安堂太陽餅博物館，本身就是中區糕餅業者，長期關注中區再生、舊城區歷史，及藝術等文化議題，且思考身為民間業者，如何貢獻一己心力，使中區再生與發展，讓藝文風氣更加繁盛，進而吸引各地觀光客前來中區遊玩。

中區區公所強調，這個想法與林市長「文化城中城」政策理念相同，因適逢台中車站百年慶，該所決與全安堂合作，規畫辦理「2017台中舊城百年畫話」。

上述活動運用「以畫換宿」概念，邀請包括朱啟助老師等30位知名畫家，結合台中地區速寫團畫友，從中區百年古厝─全安堂出發，明（22）至24日的3天2夜，進「住」中區旅館、實地寫生中區舊城各地景象，並將活動成果的藝術家提供作品，安排在各藝術亮點、商圈旅宿業巡迴展覽，台中市文化局亦將頒發感謝狀，給予熱心參與的藝術家。

(工商)