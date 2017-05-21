旅行公會：台遊日團規範嚴格糾紛少

陸客到大陸會碰到許多沒證的「黑導」，台灣到日本的旅遊團因團費較高，且限制較嚴，幾乎都是合法的導遊帶團。旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽表示，台灣團到日本購物，不像大陸團混亂，糾紛也少得多。

大陸網路上最近流傳一則影片，內容大致是赴日本的大陸遊客和導遊發生爭執，遊客認為導遊把保健品說成是藥，誘導大家買，但導遊辯稱他說的是「藥監局專賣的保健品」。類似這種爭執一直存在，而且隨著近年來日元貶值，赴日陸客漸多，衍生的紛爭也有增無減。

旅遊業者表示，陸客到日本旅遊可能出現的「購物陷阱」有3種，一是行業內俗稱的「車售」，就是導遊在遊覽車上兜售「健康食品」和「高科技產品」，價格大約是進貨價的3到5倍，有時甚至近10倍。第2種是被帶去「免稅店」購物，但這些都是大陸人或南韓人開的，店家和導遊都可高額佣金。第3種是私下增加購物行程，再賺一筆。

李奇嶽表示，台灣的日本旅遊團都規定要有合格領隊和導遊執照，對此有嚴格規範，雖然到日本也會進購物店，但不會強迫購物，因此多數台灣遊客對日本旅遊的滿意度很高。

他表示，2、30年前，台灣到日本旅遊也有「低價團」，導遊靠抽佣過活，如今台灣出境旅遊市場非常成熟，消費者都清楚一分錢一分貨，旅遊糾紛比過去少很多。

(旺報)