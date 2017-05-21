吃貨子瑜也投降 挑戰這道「最臭食物」狂嘔

子瑜上節目挑戰最臭料理炸醃斑鰩。（圖／翻攝自Youtube）

子瑜吃了炸醃斑鰩，舉出不推薦牌子。（圖／翻攝自Youtube）

韓國超夯女團TWICE最近推出新專輯《SIGNAL》，她們近來為宣傳作品勤上各大節目，最近更現身SBS電視台節目《白鍾元的三大天王》，挑戰被封「世上最臭食物」的炸醃斑鰩，台灣成員子瑜因從未試過這道韓國的「黑暗料理」，剛開始還躍躍欲試，沒想到只咬第一口就差點吐出來，笑翻電視機前觀眾。

吃貨子瑜出道以來常在鏡頭前大方秀吃相，先前她在節目中挑戰撒嬌吃熱狗，開心嗲聲融化一票粉絲，最近她與成員上《白鍾元的三大天王》大啖最臭料理炸醃斑鰩，定延和MOMO吃過後立刻露出可怕表情，而子瑜因從未吃過，未因此退縮，還不斷表示期待。

子瑜吃了第一口後，立刻被食物可怕的味道嗆到反胃，眉頭深鎖差點要當場嘔吐，最後默默舉起「不推薦」的手牌，用行動表達對這道料理的感受，在場來賓也為子瑜的「犧牲」而噴笑。

(中時電子報)