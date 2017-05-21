吃貨子瑜也投降 挑戰這道「最臭食物」狂嘔
韓國超夯女團TWICE最近推出新專輯《SIGNAL》，她們近來為宣傳作品勤上各大節目，最近更現身SBS電視台節目《白鍾元的三大天王》，挑戰被封「世上最臭食物」的炸醃斑鰩，台灣成員子瑜因從未試過這道韓國的「黑暗料理」，剛開始還躍躍欲試，沒想到只咬第一口就差點吐出來，笑翻電視機前觀眾。
吃貨子瑜出道以來常在鏡頭前大方秀吃相，先前她在節目中挑戰撒嬌吃熱狗，開心嗲聲融化一票粉絲，最近她與成員上《白鍾元的三大天王》大啖最臭料理炸醃斑鰩，定延和MOMO吃過後立刻露出可怕表情，而子瑜因從未吃過，未因此退縮，還不斷表示期待。
子瑜吃了第一口後，立刻被食物可怕的味道嗆到反胃，眉頭深鎖差點要當場嘔吐，最後默默舉起「不推薦」的手牌，用行動表達對這道料理的感受，在場來賓也為子瑜的「犧牲」而噴笑。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。