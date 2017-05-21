偏鄉弱勢家庭賞油桐花 一同留下難忘回憶
油桐花盛開季節到來，北高雄家扶中心今(21)日邀那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及杉林區弱勢家庭約120多人，外出欣賞有五月雪之稱的油桐花，看見白皚皚花瓣片片落下，直呼美呆了，與家人在油桐樹下合影，一同留下難忘的旅行回憶。
家住杉林區小祥出身單親家庭，由年邁爸爸靠打零工微薄收入照料他，因家境貧困，出遊對父子倆來說是件奢侈的事，一到郊外賞桐花，童言童語說「我只有在電視看過」，孩子露出滿足的笑容，家長也更加珍惜親子相處時間。
在油桐樹下，還舉辦「就是愛拍照」活動，親子必須共同拍照完成互相擁抱、比愛心姿勢或肢體動作呈現520，來自茂林區小萱說從沒跟爸、媽擁抱過，原來跟家人擁抱是這麼感動的事。」完成了最美麗的合影。
家扶中心主任魏宗胤表示，偏鄉家庭常受限交通不便、或隔代教養等因素，孩子少有走出戶外的機會，讀萬卷書不如行萬里路，弱勢孩童更需要文化和外在環境刺激，打開他們的視野，探索世界，找到人生道路方向，扭轉未來。
(中時)
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