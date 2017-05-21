影》猿教頭洪一中斬700勝 嗨跳客家風情
Lamigo桃猿21日擊敗富邦悍將，斬獲8連勝，同時助總教練洪一中奪得個人執教第700勝，成為中職單聯盟達成此成就的第1人，賽後洪總除感謝所有待過猿隊的人，同時也感性向一路支持他的家人致謝，更開心的跳起客家風情舞蹈，洪總說，這個里程碑是一個榮耀，不過後面有更重要的球得打，要堅持到最後一刻。
猿隊此役前5局1分未得，以0比1落後，不過6下靠朱育賢、黃浩然的兩發全壘打，瞬間逆轉戰局，最後靠投手群齊力壓制，1分驚險奪得勝利。奪得勝利後，洪總走到場中接受表揚，還難得跳起猿隊的客家風情舞蹈。
一路走到700勝，洪總成為中職創立以來，第1個單一聯盟達700勝的教頭，他說，這段過程中，有辛酸、辛苦、也有甜蜜的回憶，除感謝所有待過這支球隊的人，他也感謝老婆及3個女兒的支持，「回家有時臉色不好看，但他們有時不敢直接講，也會用自己的方式鼓勵我，謝謝他們！」
能夠達到這個里程碑，洪總直言「這是一個榮耀」，也很開心，不過如今上半季還有20場比賽要打，還沒走到最後，他的心思仍留在這件事情上。而猿隊近期氣勢如虹，他認為成功的關鍵，在於投手群的穩定，「打擊起伏較大，投手則無論先發、中繼或後援，發揮得都很穩定，比賽變數少，因此而能贏球。」
(中時電子報)
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