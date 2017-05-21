阿扁申請出席蔡有全追思會 中監駁回

前總統陳水扁(中)於5月19日出席凱達格蘭基金會募款餐會。(杜宜諳攝)

前總統陳水扁於5月19日出席凱達格蘭基金會的募款餐會，無視中監「五不」規定進入會場，並在主桌入座。根據民報獨家披露，陳水扁於18日以傳真申請於明（22）日赴台南出席蔡有全追思禮拜活動，台中監獄以「無助醫療」為由駁回。

陳昭姿21晚間在臉書表示，「追思會是政治活動嗎？蔡有全先生曾參加無數次挺扁活動，以及許信良先生主張赦扁的絕食活動。陳總統當年是他的台獨案辯護律師。兩人之間除了相同理念，還有特殊情誼，不准陳總統送老朋友一程，說得過去嗎？」

台中監獄准陳水扁出席5月19日的募款餐會，但有5個前提：不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。

但前總統陳水扁在19日晚間7時30分抵達達格蘭基金會募款餐會的大直典華會場，無視中監的但書「不得進入活動會場」，拄著拐杖進入，花了約10分鐘時間走到主桌就座，身旁分別坐著前副總統呂秀蓮和主治醫師陳順勝。

對於陳水扁違反規定進入會場，台中監獄表示，扁參加活動全程觀察，結束後會提出檢討報告。

(中時電子報)