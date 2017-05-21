謝金河：請蔡英文勇敢換掉不適任官員
總統蔡英文就職剛滿周年，民調不斷下跌，傳出7月可能內閣改組，財信傳媒董事長謝金河今(21)日表示，蔡英文用人如果不接地氣，對國家、社會沒有熱情，政府一定會離人民愈來愈遠，應勇敢換掉不適任的官員。
據《中央社》報導，傳出在7月立法院休會後，由於各部會不需到立法院備詢，有可能進行小幅度內閣改組，媒體指出危險名單包括國發會主委陳添枝、經濟部長李世光等人，主要考量點在於加強政策論述能力，讓施政更順暢。
謝金河表示，一個卓越的領導者，不可能把所有國家大事都攬在自己身上，必須把治國理念說清楚，再來是用的人是不是只在乎的官位，對國家社會有沒有拼勁與熱情。
謝金河指出，自己在節目提供溝通平台，像是這次國民黨主席選舉參選人都主動表示接受訪訪問；在此同時，他也邀請現任所有財經金官員勇於面對民眾，但幾乎都拒絕，這情況比馬政府執政後期還嚴重。謝金河說，現在有哪個官員敢為了前瞻計畫政策奮戰到底？蔡英文現在用人如果不接地氣，對國家、社會沒有熱情，政府一定會離人民愈來愈遠，「目前的牌局很不順，就勇敢換幾張牌吧！」
總統府發言人黃重諺今日受訪表示，團隊在不同階段有不同任務，什麼時候、必須因應哪些任務，會有相應的布局。如果人事上需要補強，政府也會有整體的思考，但目前沒有調整規劃和做法。
(中時電子報)
文章來源：謝金河臉書
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