印度新目標 12年內自力研發隱形戰機
印度政府表示，由於印度-俄羅斯合製的第五代戰機（FGFA）出現技術移轉不確定的風險，因此印度決定推動本土隱形戰機的計劃。
印度時報(Hindustan Times)報導，FGFA就是俄國的T-50精進改良版，原先印度對於FGFA寄與厚望，已投入了40億美元的研發費用，但是印度希望俄國能夠全面技術移轉，而俄國不同意，雙方對此出現糾紛，合作甚至可能叫停。所以印度部分軍方提出先進的中型戰鬥機（AMCA）計畫，想要做為 FGFA擱淺後的備案。
雖然AMCA仍然只是繪圖板上的草圖，但是消息人士說，「如果FGFA沒有辦法解決，那麼AMCA可能是一個很好的選擇。假如一切按照計畫執行，那麼第一架原型機應該可以在10到12年內建成。」
然而，印度過去的研發經驗來看，多數的計畫大多是延遲並且性能不如預期，甚至是作廢結束，比如LCA光輝戰機在完成計畫後，依然因為性能不足而被減產，甚至拒收。
目前對於FGFA和AMCA孰優孰劣，印度政府組成一個3人的委員會來提交關於FGFA計劃的可行性的報告。至於AMCA還在與西方軍事承包商進行洽詢，但迄今尚未作出決定。
消息人士稱，AMCA正在與法國達梭航空，也就是飆風戰機(Rafale)的生產國，以及和波音等公司進行討論，希望有關鍵技術移轉的可能。目前印度就有使用飆風戰機，而波音公司的F/A-18E戰機也一直在評估之列。
事實上，FGFA和AMCA的爭議，是印度軍方在思考戰機研發是要傾向走俄式或者歐美式的路線之爭。雙方都有各自擁護的派別，而且各自勢力都不小。
(中時電子報)
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