高市田寮發起送愛心粽 長輩當志工包粽

田寮區公所發起送愛心粽。(郭韋綺翻攝)

端午佳節將至，高雄市田寮區公所發起送愛心粽慶端午活動，請出關懷據點長輩當志工包肉粽，熱騰騰粽子可以送給弱勢族群，長輩包粽做公益，增加生活樂趣，還能同時傳授包粽技巧，一舉多得。

區長王昌文表示，這次很高興與心儀慈善會、慈玄關懷文化協會共同協辦活動，其中心儀慈善會輔導過破碎的家庭、幫助許多貧病交加的人度過難關；慈玄關懷協會則由石頭廟釋天樺師父帶領志工，也經常幫助弱勢族群提供餐點及住宿給遊民、失依等需要的人。

最難得的是，請出西德里關懷據點的長輩負責包肉粽，平均年齡80歲，相當熱忱參與包粽，除了奉獻愛心，長輩也當場傳授包粽技巧，希望代代相傳。

王昌文說，這群熱心長輩志工，花了3天總共包了3620顆肉粽、素粽，這些愛心粽將分享給轄區內弱勢族群、獨居老人，度過愛心滿滿的端午佳節。

(中時)