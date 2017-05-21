「世界之粽」活動 朱立倫與新住民一起包粽
農曆五月五日將至，新北市各區都在包粽子慶祝端午節，今（21）日市長朱立倫應邀到新店區參加「世界之粽─愛飄香活動」，與新住民的媽媽們一起包粽，傳承各國端午傳統文化。
朱立倫指出，新北市是全台灣新住民朋友最多的縣市，包括新住民之子已經超過13萬人口，每年的端午節新北市各區都舉辦各式各樣的包粽等傳統習俗來延續各國端午文化。
朱立倫說，不管是越南粽、緬甸粽，還是來自大陸各地的傳統粽子，外形雖稍有不同，但有一共同點，就是都用粽子來表達家庭團圓、思念故鄉，以及延續各地固有傳統文化。感謝救國團、新北市家長志工教育成長協會等舉辦活動促進新住民文化交流，讓我們一起來支持及關懷新住民朋友。
(中時)
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