腳傷不舒服 黃浩然照轟逆轉炮

黃浩然轟出逆轉戰局的3分炮，振臂激勵自己。(中央社)

Lamigo桃猿捕手黃浩然向來給人「守優於攻」的印象，不過他本季打擊表現出色，即便左腳還有傷勢，手感仍舊火燙！21日他對戰富邦悍將不僅蹲滿全場，更在球隊1比2落後局面，轟出逆轉戰局的3分炮，成為球隊致勝功臣，賽後也獲選MVP肯定。

黃浩然18日對中信兄弟一役，被擦棒球打中左腳，造成腳指流血，但他沒有休息，前兩場對富邦的比賽，仍場場先發上陣。這場比賽他擔任先發8棒捕手，總計2打數揮出1支安打，唯一1支安打就是價值連城的逆轉彈，他說，「腳傷狀況不理想，教練要他鎖定能攻擊的球就好，當時2好球，就只想擊到球就好。」

攤開黃浩然過往打擊成績，本季前最佳是在2012年的2成88，不過今年他春訓時特別加強打擊，現在出賽24場，打擊率高達3成61，另有3轟、17分打點，他說，春訓到熱身賽時，有把揮棒軌跡縮短，打擊手感很不錯，且有持續出賽維持住感覺，比起往年打得更安心、有信心，更能把打擊能力發揮出來。

黃浩然的努力，猿隊總教練洪一中也看在眼裡，「黃浩然在春訓時，打擊就下了不少功夫，我們對捕手比較要求守備，他能打出這樣出色的成績，相當難得，也出乎我們預料，且近期捕手傷兵多，黃浩然受傷仍能出賽，是我們能連勝的關鍵。」

這場對富邦的勝利，也是總教練洪一中的執教第700勝，跟著洪總多年的黃浩然說，過去跟著洪總，學到很多觀念跟心態，狀況不好時，洪總會把馬上給他建議與提醒，對他成長有很大的幫助。

(中時電子報)